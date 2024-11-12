中東やウクライナなどで紛争が続く中、国連で平和構築にあたる部門のトップが来日し、JNNの単独インタビューに応じました。争いを止めるはずの国連が機能していない現状をどのように見ているのでしょうか。空爆で多くの人々が瓦礫の下敷きとなり、泣き叫ぶ男性。1年前、パレスチナ自治区ガザで始まったイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘は収束せず、攻撃の応酬は近隣国にも拡大し、市民の犠牲は増え続けています。国連安保理