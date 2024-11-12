Yoshifumi Takemoto［東京１２日ロイター］ - 自民・公明および国民民主党の政調会長らが１２日午後、国会内で会談し、政府が策定中の経済対策やその裏付けとなる２０２４年度補正予算を巡って協議した。会見した国民の浜口誠政調会長によると、同党の政策要望に対する具体的回答は与党側からなく、今週再度協議することが決まった。国民民主はこれまで自民、公明に対してそれぞれ「年収１０３万円の壁」撤回やガソリン税