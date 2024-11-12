[１２日 ロイター] - ＣＮＮは１２日、関係筋の話として、トランプ次期米大統領が国土安全保障省長官にサウスダコタ州のクリスティ・ノーム知事を起用すると報じた。ノーム氏は１１月の大統領選で副大統領候補の１人と目されていた。新型コロナウイルスが流行した際に州全体でマスクの着用を義務付けることを拒否し注目を集めた。今年４月には回顧録で「訓練不可能」で「大嫌い」だった犬を家族の営む農場で射殺したことを明ら