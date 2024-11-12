タレント・たむらけんじが11月７日、タレント・宮迫博之のYouTubeチャンネルにゲスト出演し、焼き肉店オーナーの後輩である宮迫の『牛宮城』を視察した。試食などもしつつ自身が経営する焼き肉店が厳しい状況だということを明かした。さらに11月９日に宮迫のチャンネルで『焼肉たむらの再建について、ご報告があります』というタイトルの別の動画を更新し、アメリカから無期限帰国し焼き肉店の再建に注力することを発表した。この