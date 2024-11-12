サポートが終了したバージョンの利用者にアップデートを通知するためのWindows Updateが配信されたことがわかりました。Microsoftによると「デバイスを最新の状態に維持するための通知を定期的に表示すことがある」とのことです。Microsoft quietly installed KB5001716 Windows 11/10 update on your PC - Neowinhttps://www.neowin.net/news/microsoft-quietly-installed-kb5001716-windows-1110-update-on-your-pc/Microsoft st