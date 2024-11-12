【モデルプレス＝2024/11/12】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2024」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第1回は、北海道・東北エリア代表“ミレイ”さんのインタビューを届ける。【写真】2024年度の“日本一かわいい女子高校生”ファイナリストたち◆ミレイさんプロフィール出身：北海道学年：2年生誕生日：2月6日MBTI：ISFP趣味：サッカー観戦特技：人の顔