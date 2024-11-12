郵政博物館(東京都墨田区押上)で企画展「魔女の郵便局」を開催中。郵便のふしぎを知る親子で楽しめる体験型の展覧会です。 魔女の郵便局 会期：2024年10月5日(土)〜2024年12月15日(日)会場：郵政博物館企画展示場所在地：〒131-8139東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ9階配布物：※イラストはイメージです参加者にワークシートと修了証(ステッカー)をプレゼント 郵政博物館(東