セ・パ両リーグの守備のスペシャリストを表彰する「第５２回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。巨人の吉川尚輝内野手が二塁手部門で初受賞。吉川は「プロ野球に入ってからずっと目指していた賞なので受賞出来て本当に嬉しいです。沢山の人に感謝したいです。また来年、再来年と選んで頂けるように頑張ります」とコメントした。吉川は今季二塁で全試合にスタメン出場。圧倒的な守備範囲と確実性を兼ね