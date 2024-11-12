セ・パ両リーグの守備のスペシャリストを表彰する「第５２回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。巨人の岡本和真内野手が一塁手部門で初めて受賞。岡本和は「このような賞に選んでいただき光栄に思います。ファーストでの受賞は初めてなので大変嬉しく思います。これからもみんなの送球をすべてカバーできる様に練習し、また選んで頂けるよう頑張ります」とコメントした。今季は複数ポジションを守りな