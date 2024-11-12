佼成出版社は、2024年11月12日(火)に、「ごみ清掃芸人」として人気のお笑いコンビ マシンガンズの滝沢秀一さん監修SDGs絵本『ペットボトルくんのねっけつ！リサイクルものがたり』(田中六大：作／滝沢秀一：監修)を発売しました。 『ペットボトルくんのねっけつ！リサイクルものがたり』田中六大著 発売日： 2024年11月12日販売場所： 全国書店・インターネット書店定価： 1,540円(本体1,400円＋