セ・パ両リーグで守備のスペシャリストを表彰する「第５３回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表された。巨人では投手部門の菅野智之投手、一塁手部門で岡本和真内野手、二塁手部門の吉川尚輝内野手、三塁手部門で坂本勇人内野手が選出された。チームの内野手がゴールデン・グラブ賞を３人同時受賞するのは、１９９０年（一塁・駒田徳広、三塁・岡崎郁、遊撃・川相昌弘）以来、３４年ぶりとなった。巨人の今