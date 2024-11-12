セ・パ両リーグの守備のスペシャリストを表彰する「第５３回 三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日に発表され、パ・リーグ外野手部門で日本ハム万波中正外野手（２４）が２年連続２度目の受賞を果たした。６年目の今季は球界屈指の強肩を生かして１２球団トップの１１補殺を記録。右翼に打球が飛ぶと相手走者が先の塁を狙うことを自重するケースも多く、その“抑止力”でも投手陣を救った。万波は「２年連続で選出いた