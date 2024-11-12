JARAと一般社団法人JARAグループは、令和6年度資源循環技術・システム表彰において、「脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞」を受賞しました。 JARA／一般社団法人JARAグループ「脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞」受賞 JARAと一般社団法人JARAグループは、令和6年度資源循環技術・システム表彰において、「脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞」を受賞。資源循環技術・システム表彰は、一般社団法人産業環境管