セ・パ両リーグの守備のスペシャリストを表彰する「第５３回 三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日、発表され、楽天・辰己涼介外野手がパ・リーグ外野手部門で４年連続４度目の受賞を果たした。２位の周東に１票差でパ外野手最多得票。辰己は球団を通じ「とても光栄です。毎年、この賞の受賞を目標にしており、それを４年連続で達成できたことを大変光栄に思います。この目標が、常に自分のベストを尽くすための原動力