キャサリン妃が、王室メンバーと共にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われた9日の戦没者追悼行事に参加した。夫のウィリアム皇太子との間にジョージ王子（11）、シャーロット王女（９）、ルイ王子（６）を持つキャサリン妃は、今年腹部手術やがんの予防的化学療法を受け療養を続けてきたが、徐々に公務への復帰を遂げている。 【写真】正装した英ロイヤルファミリージョ&#125