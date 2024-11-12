香川県丸亀市に移住した、元フジテレビで現在はフリーの中野美奈子アナウンサーが、１２日までに自身のＳＮＳを更新。七五三ショットを公開した。インスタグラムで「なんとか無事に終わりました。体調の急変がこわくて、写真館とか予約しなかったけど……スマホのポートレートでも問題なしヘアセットと着付けもテキパキかつ可愛くしてもらって感謝です。お昼寝後からの怒涛の時間、日が暮れる前でよかった。わたしは大したこ