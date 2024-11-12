こもろ観光局では、小諸駅に隣接した、国重要文化財「小諸城・大手門」のある「大手門公園」を拠点に、関係する事業者や団体、市民と連携した、市民でも観光客でも、家族でもお一人様でも、みんなが一日中楽しめる「駅前公園まるごと秋のおもてなし」をはじめました。 こもろ観光局「駅前公園まるごと秋のおもてなし」 こもろ観光局では、小諸駅に隣接した、国重要文化財「小諸城・大手門」のある「大手門公園」を