プロ野球の第53回三井ゴールデン・グラブ賞の受賞選手一覧が発表されました。投手部門は巨人の菅野智之投手が受賞。昨シーズンの4勝を大きく上回る15勝(3敗)、防御率1.67、2度の完投勝利などをマーク。通算4度目の最多勝と2度目の最高勝率(.833)で投手タイトル2冠を獲得し、リーグ優勝に貢献しました。輝かしい賞を携え、菅野投手は来季にメジャーへ挑戦します。巨人は、岡本和真選手(一塁手)、吉川尚輝選手(二塁手)、坂本勇人選手