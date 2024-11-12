MLBは日本時間12日、全米野球記者協会(BBWAA)の投票によって決まる最優秀選手(MVP)、サイ・ヤング賞、新人王、最優秀監督のファイナリストを発表しました。今季54本塁打、59盗塁を達成し、MLB史上初となる50本塁打＆50盗塁の「50-50」を達成したドジャース・大谷翔平選手は、最終候補入り。過去21年、23年と2度の受賞経験がある大谷選手は、史上2人目の両リーグMVP、史上初の異なるリーグでの2年連続MVP受賞に期待がかかります。ラ