AB10は、共同開発を行った動画クリエイター向けの着るカメラリグ「ZINKII(ジンキー)」を2024年11月13日(水)〜15日(金)に開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2024」に出展し、予約販売を開始します。 AB10「ZINKII(ジンキー)」 AB10は、共同開発を行った動画クリエイター向けの着るカメラリグ「ZINKII(ジンキー)」を2024年11月13日(水)〜15日(金)に開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2024」に出展