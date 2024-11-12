お笑いコンビ「千原兄弟」の兄、千原せいじ（54）が、一般社団法人日本仏教協会の顧問に就任。同協会が12日、発表した。同協会は、せいじが今年5月、天台宗総本山延暦寺で出家したとし、「千原せいじさん（僧名：靖賢、以下靖賢和尚）が顧問として就任したことをお知らせいたします」と伝えた。同協会によると、せいじは「日本仏教協会の三本の柱『日本仏教を守る』『寺院を守る』『僧侶を守る』活動に共感していただきました」