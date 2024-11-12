遠藤へイタリアの名門が関心を示しているようだ(C)Getty imagesリバプール在籍2年目の今季、出場機会に恵まれず移籍の噂も囁かれている遠藤航。これまで、その遠藤獲得に関心を示すとされる多くのクラブの名前が挙がってきた中で、イタリアの名門、ミランへの移籍の可能性が浮上したと、英メディア『CaughtOffside』が報じている。【動画】マンCとの大一番で際立ったパス！ 遠藤航の決定機創出シーン現地時間11月10日（日本時