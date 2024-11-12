「格闘技・ＲＩＺＩＮ」（１７日、ポートメッセなごや第１展示館）ＲＩＺＩＮは１２日、「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１０ｉｎＮＡＧＯＹＡ」でイゴール・タナベ（２４）＝ブラジル＝と対戦予定だったマルコス・ヨシオ・ソウザ（３９）＝ブラジル＝が腰部打撲傷と右肋骨（ろっこつ）骨折で欠場することになり、試合が中止されることを発表した。ＲＩＺＩＮでは「ドクターストップのため、今大会の出場が難しいという