社会人バドミントンの最高峰リーグ「Ｓ／Ｊリーグ」の秋田大会が１０日、秋田市の秋田県立体育館で行われた。ペア解消を発表していた永原和可那選手（２８）と松本麻佑選手（２９）（ともに北都銀行）の「ナガマツ」ペアが最後の公式戦に臨み、有終の美を飾った。（橋立大駿）永原、松本両選手は、北都銀に入行した２０１４年からペアを組んできた。１８年、１９年に世界選手権で２連覇を果たし、東京、パリと２大会連続で五輪