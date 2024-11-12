＜大相撲十一月場所＞◇三日目◇12日◇福岡・福岡国際センター【映像】奇跡のスタイル…19歳高身長イケメン力士の全身ショット「このイケメン誰？」「オーラある」「大物になりそう」ーー。19歳の序二段力士が登場するとその堂々とした振る舞い、身長190センチですらりと伸びた手足に均整の取れた褐色の身体、そして端正な顔立ちに注目が集まった。その力士とは序二段二十二枚目・米沢龍（境川）。身長190センチ、体重131.6キ