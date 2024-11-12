Shinichi Uchida［東京１２日ロイター］ - シンガポール拠点の投資ファンド、３Ｄインベストメント・パートナーズがサッポロホールディングスの株式を買い増したことが１２日提出の変更報告書で分かった。保有比率は従来の１５．９７％から１７．０１％に上昇した。報告義務発生日は５日。保有目的は引き続き「純投資および状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為を行うこと」としている。サッポロＨＤは昨年１２月末の