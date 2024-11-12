【「FF14」7.1パッチノート】 11月12日 公開 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」の7.1パッチノートを公開した。 パッチノートでは11月12日より実装されるパッチ7.1「未知との邂逅」での追加要素や