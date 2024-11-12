【モデルプレス＝2024/11/12】フリーアナウンサーの尾崎里紗が11日、自身のオフィシャルブログを更新。祖父似だという1歳の息子のご満悦ショットを公開した。【写真】尾崎里紗アナ、祖父似な息子の近影公開◆尾崎里紗アナ、祖父似の息子の近影公開この日、「隔世遺伝つよめ」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「いろいろと復唱するようになった息子に、写真をみせながら名前を呼ぶ練習をしていたとき」と切り出し、夫や尾