「1/32 通販☆番長」 発売予定日： 2025年4月30日 価格：7,480円 青島文化教材社は、プラモデル「ザ☆デコトラ」シリーズから、アオシマオンラインショップ限定「1/32 通販☆番長」を2025年4月に発売する。価格は7,480円。 アオシマオンラインショップ限定のデカ箱ダンプが再登場。シャーシにはブラック、キャブ・荷台にはラメ系レッド、ウィ