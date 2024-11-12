【アイドルマスター シンデレラガールズ ESPRESTO-Effect and glitter dress-城ヶ崎美嘉 Repaint ver.】 2025年1月 順次展開予定 バンダイは、プライズ「アイドルマスター シンデレラガールズ ESPRESTO-Effect and glitter dress-城ヶ崎美嘉 Repaint ver.」を2025年1月より順次展開する。 本製品は、ゲーム「アイドルマスター シンデレラ