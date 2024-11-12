JICA海外協力隊員を激励岡山県庁岡山・北区 JICA・国際協力機構のボランティア事業で、海外に派遣される隊員の激励会が岡山県庁で開かれました。 激励会にはJICA海外協力隊として岡山から南米やアジアに派遣される5人が出席しました。 そのうち、南米のペルーで野球の普及活動をする堤尚虎さんはスペイン語で野球の教科書を作ったり、現地の子どもたちを日本の甲子園に招待し熱戦を見てもらったりしたいと