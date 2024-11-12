【S.H.Figuarts 坂田銀時】 2025年5月 発売予定 価格：未定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 坂田銀時」の商品化決定した。発売は2025年5月を予定。価格は未定 今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式」にて本製品の商品化決定を告知しており、11月15日から17日にかけて開催されるイベント「TAMASHII NATION 2024（魂ネイシ