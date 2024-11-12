１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４８．１０ポイント（１．３９％）安の３４２１．９７ポイントと反落した。米国の対中圧力強化が警戒される流れ。次期トランプ政権の人事を巡っては、国務長官に対中強硬派のマルコ・ルビオ上院議員を指名する見通しと伝わった。そのほか、重要ポストに対中強硬派で知られる議員らの名前が相次ぎ挙げられている。人民元安の進行もマイナス材料。１２日の外国為替