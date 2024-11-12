11月11日、午後2時半ごろから行われた、首相指名選挙。自民党の石破茂氏と、立憲民主党の野田佳彦代表の2人が争う形となりましたが、30年ぶりの決選投票の末、石破氏が221票を獲得。「第2次石破政権」が発足しました。しかし、このとき中継に映った石破氏の“ある姿”に、「あり得ない」「しっかりして」と批判の声が。神妙な面持ちで、腕を組みうつむく石破氏…。その目は閉じているように見えます。途中頭が何度か上下し、そのま