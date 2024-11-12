ロシア西部クルスク州スジャでパトロールするウクライナ軍兵士＝8月（ロイター＝共同）ウクライナ軍が8月から越境攻撃を続けるロシア西部クルスク州への北朝鮮兵派遣で、ウクライナが制圧した同州の町スジャの奪還を狙うロシア側の作戦に北朝鮮兵士が加わる可能性があることが12日分かった。ロシア軍関係者が共同通信に明らかにした。スジャはウクライナとの国境に近く、ウクライナ軍が司令部を置く。北朝鮮兵の前線近くでの動き