長崎県立大学の元教授が児童ポルノの販売サイトを運営し、女児のわいせつな動画を公開したとして警察に逮捕されました。元教授は、「小児性愛者による性犯罪を抑止する目的でサイトを運営していた」と供述しているということです。児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは、長崎県立大学の元教授で医師の立石憲彦容疑者（63）です。警察によりますと、立石容疑者は去年1月、自身が運営していた児童ポルノの販売サイト「少