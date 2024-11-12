アメリカの有力紙は、トランプ次期大統領の政権移行チームがウクライナ戦争の早期終結に向けて「ウクライナを今後20年間、NATO（北大西洋条約機構）に加盟させない」などの案を検討していると報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルは6日、トランプ次期大統領に近い関係者の話として、政権移行チームが検討している戦争終結の具体的な案を伝えました。「ウクライナが少なくとも今後20年間はNATOに加盟しないことを約