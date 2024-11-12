政府がマイナンバーカードと免許証を一体化する「マイナ免許証」の運用開始日を発表しました。マイナ免許証の導入で何が変わるのか、メリット・デメリットや費用、切り替え方などについて分かりやすく解説します。【写真】マイナ免許証、4つのメリットとはマイナ免許証の導入が2025年3月24日に▽マイナ免許証の取得は任意2025年3月24日に導入されるマイナ免許証ですが、マイナカードと免許証の一体化は任意です。制度導入後、ドラ