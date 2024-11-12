1000年以上の歴史を誇る陶磁器の都・江西省景徳鎮市三宝村陶源谷は、陶磁器文化や自然景観、芸術的ムードが融合した特色ある村落だ。中国新聞網が伝えた。陶磁器文化で名高いこの地は、昔は景徳鎮の磁器生産に必要な土を提供する重要な場所だった。現在の三宝村には、伝統的な陶磁器芸術と手作りの制作技術が残されているだけでなく、現代的な工業デザインとオンラインプラットフォームが融合して、ユニークな文化的景観が見られる