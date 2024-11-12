第15回中国国際航空宇宙博覧会が12日に広東省珠海で開幕し、17日までのスケジュールで開催されます。初日から毎日、約4時間の飛行ショーが予定されており、今回初めてステルス戦闘機の「J-35A」、「J-20」、そしてロシアの「Su-57」が共演します。中国航空ショーとも呼ばれるこの博覧会では、陸・海・空の軍事装備が一体となって展示されます。特に、初登場となる艦載戦闘機「J-15D」や地対空ミサイルシステム「紅-19」、新型の攻