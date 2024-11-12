広島テレビの長島清隆解説委員が、注目のニュースを分かりやすく分析・説明する『長島カイセツ』です。アメリカ大統領選に、トランプ氏が当選した影響をについてお伝えします。 先日、大統領選挙に当選したアメリカのトランプ氏は、２０１７年に１期目に就任し、前回はバイデン大統領に敗れ、返り咲きとなりました。１度退任した大統領が、２回目に大統領に就任することは、１８９３年、日本の明治時代に就任したクリ&#12