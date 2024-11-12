１１月１１日、自民党の石破総裁が国会で総理大臣に選出され、新たなスタートを切りました。広島県内では、次の選挙に向けたつばぜり合いが始まっています。 特別国会が召集された１１月１１日。正門をくぐったのは、１０月の衆議院選挙で当選した新人議員たちです。 立憲民主党の東克哉議員も初登院しました。 衆議院で与党が過半数を割り込む中、新総理に選出されたのは、自民党の石破茂総裁です。再び政権の舵取