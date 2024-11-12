侍ジャパンは13日、「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」は1次ラウンドB組オーストラリア戦を迎える。開幕を翌日に控えた12日、両国代表監督が公式会見に臨んだ。オーストラリアのニルソン監督は、代表メンバーで今季MLBドラフトの全体1位指名を受けたトラビス・バザーナ内野手（22）について言及した。今大会では主軸を務めると見られ「とても若い選手。あまり経験がないが、年上の選手に揉まれていろんなことを学