福岡県沖で海上自衛隊の掃海艇が炎上し沈没した事故について、「重く受け止めている」と中谷防衛相が述べました。中谷防衛相：地元の方々はじめ、国民の皆さまには大変なご心配をおかけすることになり、防衛大臣として重く受け止めている。10日、宗像市の沖合で出火した掃海艇「うくしま」は、その後沈没し、隊員1人の行方がわかっていません。記者会見で、中谷防衛相は「捜索に全力を尽くすとともに原因究明と再発防止に全力を挙