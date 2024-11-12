＜放送予定＞ 今週はキャプテン特集！キャプテンにチーム作りの信念や苦労を訊いています。 11月12日（火）&#127908;青山学院大学・田中悠登キャプテン（4年）上位5位を独占した世田谷ハーフに関して伊藤雅一コーチの声も&#127908; 11月13日（水）&#127908;東洋大学・梅崎蓮キャプテン（4年） 11月14日（木）&#127908;法政大学・小泉樹キャプテン（4年） 11月15日（金）&#127908;帝京大学・山中