X JAPANのYOSHIKIさんが2024年11月10日、Xで近況を伝える動画を公開し、反響を呼んでいる。「I don't know if I can ever play drums again?」YOSHIKIさんは10日、「もうドラムを演奏することができないのかもしれない?I don't know if I can ever play drums again?」とのコメントを添えて短い動画を公開した。動画では、サングラスをかけ黒いスーツを着たYOSHIKIさんが、首にコルセットをつけ、車椅子に乗っている様子が映っ