就任記者会見をする鈴木法相＝12日午前、法務省鈴木馨祐法相は12日、法務省で就任記者会見を行い、選択的夫婦別姓制度の導入に関し「国民、国会議員の間で議論いただき、より広く理解が進むことが大事だと思う」と述べた。個人的な賛否は差し控えるとした。未執行のまま2年以上が過ぎた死刑制度については、人命を絶つことになるため慎重さが求められるとしつつ「確定した刑の執行が厳正に行われることは極めて大事だ」と堅持