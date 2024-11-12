阪神の契約更改交渉が１２日、高知県内のチーム宿舎で始まった。プロ５年目の藤田健斗捕手（２３）は４０万円アップの５４０万円でサインした。「（１軍を経験して）状況判断能力とか野球勘とか、もっと野球を勉強していかなきゃなって思いました。今はバッティングに重点を置いて取り組んでいる。もっと打てれば（１軍に）上がれるチャンスも増えてくると思うので、そこを突き詰めていけたら」。今季は出場はなかったが、プロ