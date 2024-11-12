りそなホールディングス [東証Ｐ] が11月12日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比38.5％増の1142億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の1650億円→1750億円(前期は1589億円)に6.1％上方修正し、増益率が3.8％増→10.1％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益