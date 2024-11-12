ウイルプラスホールディングス [東証Ｓ] が11月12日大引け後(16:30)に決算を発表。25年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比15.4％減の2.5億円に減り、通期計画の24.8億円に対する進捗率は10.4％にとどまり、5年平均の26.3％も下回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.2％→1.2％に悪化した。 株探ニュース